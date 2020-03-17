Россия примет все меры для эвакуации граждан из-за рубежа на фоне вспышки коронавируса

Москва, 17 марта. Россия будет предпринимать все необходимые меры для эвакуации россиян из-за рубежа в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, в настоящее время ведется работа над тем, чтобы установить точное число россиян в каждой стране, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-2019.

«Исходя из гуманитарного характера этой проблемы, мы рассчитываем на то, что все государства, к которым будут обращаться, сделают все необходимое чтобы максимально облегчить участь всех людей, включая российских граждан, и в данном случае обеспечить все необходимые условия для того чтобы мы могли их вывезти на родину», — резюмировал Александр Грушко.

В конце 2019 года в КНР была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Ученые позже выяснили, что ее вызывает новый коронавирус, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала COVID-2019. 11 марта была объявления пандемия коронавирусной инфекции. Многие страны в целях профилактики распространения инфекции закрыли границы для туристов.

Известная ведущая программ о здоровье и врач Елена Малышева ранее рассказала о лучшей защите от коронавируса COVID-19, которая есть в доме у каждого россиянина, — воде и мыле. По ее словам, вирус COVID-19 мало чем отличается от многих других острых респираторных вирусных инфекций. Телеведущая добавила, что при проявлении симптомов простуды, таких как кашель, насморк и повышенная температура, нужно оставаться дома.