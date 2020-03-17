ВОЗ не зафиксировала ни одного случая заболевания коронавирусом в Сирии

Дамаск, 17 марта. Случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-19 не были зафиксированы в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер.

«В Сирии нет случаев нового коронавируса. Сейчас стало возможно проводить тесты как на территории, которая находится под контролем правительства, так и на северо-западе», — сказал он.

Линдмайер уточнил, что в Дамаске провели 34 теста на наличие у заболевших коронавируса, все они показали отрицательный результат. ВОЗ продолжает пристально следить за развитием ситуации, в особенности в регионах на северо-западе страны.

По данным на 17 марта, всего в мире более 182 тысяч зараженных новым типом коронавируса, за сутки их число увеличилось на примерно 18 тысяч человек. Свыше 7 тысяч человек скончались, вылечить удалось 78 тысяч заболевших.

В связи с быстрым распространением инфекции многие страны приняли решение закрыть границы и ввести карантин на своей территории. 13 марта Россия временно приостановила пассажирское авиасообщение с рядом европейских стран, на территории которых установилась опасная эпидемиологическая обстановка.

Вирусолог Михаил Щелканов ранее не исключил, что новая коронавирусная инфекция летом будет циркулировать с меньшей эффективностью. С его точки зрения, заболевание, вероятно, примет сезонный характер.