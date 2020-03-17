Песков заявил, что Путин не планирует обращаться к нации

Москва, 17 марта. Президент РФ Владимир Путин не планирует обращаться к нации перед всенародным голосованием по поправкам в конституции. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Не готовится никакое обращение к нации пока. Много пересудов было на эту тему. Я предлагаю дождаться, когда дата голосования будет определена соответствующим актом президента», — отметил он.

Напомним, что в начале этого года президент РФ Владимир Путин предложил провести ряд социальных и административных реформ, реализация которых потребует внесение поправок в конституцию. Была создана специальная рабочая группа, которая проанализировала и отобрала наиболее важные поправки. Их уже одобрил парламент и Конституционный суд. Теперь поправки должны одобрить россияне на всенародном голосовании, и после этого документ ляжет на подпись президента.

Отметим, что некоторые поправки меняют баланс власти в стране, усиливая роль законодательного органа. Часть предложений касается социальной сферы. Так, например, предлагается закрепить в основном законе России обязанность государства индексировать пенсии каждый год.