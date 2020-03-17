Эксперт рассказал, что будет с рынком офисной недвижимости из-за коронавируса

Москва, 17 марта. Цены на офисную недвижимость в ближайшее время необратимо рухнут в связи с переходом многих компаний на удаленную работу из-за эпидемии коронавируса. Об этом Федеральному агентству новостей заявил основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

«Огромное количество компаний пытаются, где это возможно, перевести своих сотрудников на удаленную работу. Целые офисы переходят на «удаленку», — констатировал он.

По мнению собеседника ФАН, тех, кто владеет офисной недвижимостью, ждут достаточно плохие новости.

«Цены на офисную недвижимость, на мой взгляд, сейчас рухнут и никогда больше не восстановятся до прежних масштабов, — полагает он. — Дело в том, что компании сейчас научатся работать с людьми, которые работают удаленно. Это открывает большие перспективы для всех организации. Во-первых — экономия на офисе. Но это не самое главное! А во-вторых, мы научимся нанимать людей, которые не обязательно находятся в нашем городе, и использовать их эффективно — по результату, а не по процессу, простите, просиживания штанов в офисе. А у людей освободится огромное количество времени, которое они тратили на дорогу, отправляясь на работу».

Захаров отметил, что на волне пандемии, в условиях развитых средств современной коммуникации и инструментария, активно используемых, в частности, IT-компаниями, перестройка грозит всем процессам на рынке труда.

Напомним, что первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в конце 2019 года в Китае. На данный момент Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. В РФ ситуация относительно благополучная — на данный момент известно о 93 заболевших. В связи с угрозой более широкого распространения данного заболевания московские школы с 21 марта по 12 апреля 2020 года полностью отменили занятия.

«Настоятельно рекомендуем строго следить за тем, чтобы ребенок находился дома, а не на улице, в кинотеатре, парке или других общественных местах. Это важно, прежде всего, для здоровья самого ребенка», — гласит текст сообщения, которое получили сегодня, 17 марта, родители столичных школьников.

Между тем, московские власти не исключают расширения мер безопасности в городе.