Путин поручил обеспечить безопасность заключенных в РФ

Москва, 17 марта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России еще много нарушений прав осужденных. Глава государства призвал принять меры и обеспечить их безопасность.

«В последние годы Генеральной прокуратурой взят курс на усиление прокурорского надзора за соблюдением законности и прав осужденных в местах лишения свободы. Однако, как показывает практика, нарушений прав осужденных по-прежнему еще много, очень много», — заявил президент РФ в ходе выступления на коллегии Генпрокуратуры РФ.

Глава государства попросил Генпрокуратуру РФ совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) принять меры по обеспечению безопасности осужденных, а также провести профилактику нарушений в уголовно-исправительных учреждениях. Кроме того, Путин призвал Генпрокуратуру РФ и ФСИН активнее работать с Советом по развитию гражданского общества, уполномоченными по правам человека в субъектах РФ, представителями гражданского общества.

Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, Путин также заявил о необходимости вести борьбу с коррупцией на всех направлениях. Российский лидер призвал Генпрокуратуру РФ объединить усилия с Федеральной службой судебных приставов, МВД, Росфинмониторингом и ФНС на этом направлении.