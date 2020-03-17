Политолог объяснил необходимость срочного проведения саммита G20 по коронавирусу

Необходимо выработать четкий план действий по борьбе с коронавирусом на будущее, чтобы через несколько лет не быть застигнутыми врасплох. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Саммит по коронавирусу

В Кремле видели сообщения СМИ по поводу идеи провести саммит G20 по коронавирусу, на данный момент официальной детальной информации нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Я не знаю, было ли что-то по дипканалам, но мы пока никакой более детальной информации не получали. Мы видели сообщения СМИ, может быть, есть смысл уточнить это в министерстве иностранных дел», — сказал Песков.

Ранее испанское правительство по итогам телефонного разговора премьера Испании Педро Санчеса и саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана сообщило, что Саудовская Аравия, страна-председатель G20 в текущем году, собирается провести в ближайшие дни в режиме онлайн саммит по ситуации с коронавирусом.

«Никто не знает, что делать»

Как отметил Андрей Иванов, ситуация действительно оказалась намного суровее, чем казалось на первый взгляд. Если по всему миру встают предприятия, то это удар по экономике для всех стран.

«Были конспирологические теории, кому может быть выгоден коронавирус. Но мы видим, что страдают абсолютно все. Причем, что самое плохое, никто не знает, сколько это продлится. Если скоро проблема будет решена, то после некоторого простоя можно ожидать ускоренного роста. Но если карантин везде только усиливается, а эпидемия затянется, то последствия будут самыми непредсказуемыми. И мы видим, что вся планета не знает, что делать. Поэтому собрать G20 по теме коронавируса, на мой взгляд, было бы логично», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, миру нужны именно правила и механизмы, как выходить из подобных историй. Он обратил внимание, что существуют правила и способы решения локальных военных конфликтов, как бороться со стагнацией экономики в мировом масштабе, как снимать противоречия между мировыми державами.

«А вот как быть, когда весь мир уходит на жесткий карантин, никто не знает. А ведь человечество много раз переживало эпидемии. Но на практике оказалось, что проблема сродни столкновения Земли с большим метеоритом. Никто не может противостоять такой стихии. Но в случае с коронавирусом выход найти можно. Главное, выработать четкий план действий на будущее, чтобы через несколько лет не быть опять застигнутыми врасплох», — заключил Андрей Иванов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса. По последним данным, в России заболели уже более 90 человек.

Первые случаи заражения коронавирусом нового типа были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В Китае эпидемия уже идет на спад, однако COVID-19 распространился в других странах. Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила пандемию.