Путин потребовал пресекать действия, направленные на дестабилизацию в российском обществе

Москва, 17 марта. Президент России Владимир Путин потребовал пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию в российском обществе.
Российский лидер во вторник посетил расширенное заседание Генеральной прокуратуры России. На нем он затронул тему борьбы с экстремизмом и терроризмом.
«Необходимо и дальше пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в обществе, на нарушение традиционных духовно-нравственных ценностей, провоцирование межнациональной, межрелигиозной розни», — сказал глава государства.