Путин потребовал пресекать действия, направленные на дестабилизацию в российском обществе

Москва, 17 марта. Президент России Владимир Путин потребовал пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию в российском обществе.

Российский лидер во вторник посетил расширенное заседание Генеральной прокуратуры России. На нем он затронул тему борьбы с экстремизмом и терроризмом.