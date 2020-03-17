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Путин потребовал пресекать действия, направленные на дестабилизацию в российском обществе

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Путин потребовал пресекать действия, направленные на дестабилизацию в российском обществе

Москва, 17 марта. Президент России Владимир Путин потребовал пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию в российском обществе. 

Российский лидер во вторник посетил расширенное заседание Генеральной прокуратуры России. На нем он затронул тему борьбы с экстремизмом и терроризмом.

«Необходимо и дальше пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в обществе, на нарушение традиционных духовно-нравственных ценностей, провоцирование межнациональной, межрелигиозной розни», — сказал глава государства. 

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