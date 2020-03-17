Малышева назвала главное средство от коронавируса, которое есть в каждом доме

Москва, 17 марта. Известная ведущая программ о здоровье и врач Елена Малышева рассказала о лучшей защите от коронавируса COVID-19, которая есть в доме у каждого россиянина.

По ее словам, вирус COVID-19 мало чем отличается от многих других острых респираторных вирусных инфекций. Малышева уточнила, что при проявлении симптомов простуды, таких как кашель, насморк и повышенная температура, нужно оставаться дома.

В программе «Док-Ток» на Первом канале она добавила, что в случае ухудшения состояния нужно вызывать врача на дом. Она уточнила, что скорую нужно вызывать только в крайних случаях. По мнению Малышевой, самая простая и эффективная защита от коронавируса есть в доме у каждого россиянина.

По словам телеведущей, речь идет о воде и мыле, при постоянном мытье рук человек не нуждается в другой защите. Повышенный спрос на антисептики, санитайзеры и прочие спиртосодержащие средства для рук Малышева назвала паническим и необоснованным.

Напомним, что в России выявлено 93 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 8 заболевших выздоровели, смертей от коронавируса не зафиксировано. Всего в мире зарегистрировано 175,7 тыс. случаев заражения, 6,7 тыс. человек скончалось.

Наиболее сложная обстановка на сегодняшний день наблюдается в Китае, Южной Корее, Италии, Испании и Иране. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с коронавирусом пандемией. Евросоюз ввел 30-дневный запрет на все поездки на свою территорию, за исключением неотложных.