Путин призвал бороться с коррупцией всегда и на всех направлениях

Москва, 17 марта. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вести борьбу с коррупцией на всех направлениях.

Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, глава государства призвал сотрудников ведомства бороться с коррупцией всегда и на всех направлениях.

«Актуальное и крайне значимое направление вашей работы — противодействие коррупции. Особенно это касается защиты бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов, государственных и муниципальных программ, гособоронзаказа», — пояснил Путин.

Кроме того, президент призвал Генпрокуратуру объединить свои усилия с Федеральной службой судебных приставов, МВД, Росфинмониторингом и ФНС для возвращения в страну незаконно приобретенного имущества.