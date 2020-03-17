ЦБ РФ смягчил требования к банкам на фоне вспышки коронавируса

Москва, 17 марта. Центробанк смягчил требования к банкам на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на сайте регулятора.

В заявлении под названием «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития» говорится, что ЦБ смягчил требования, чтобы дать банкам дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарств и медицинского оборудования.

Российское правительство и ЦБ РФ принимают все необходимые меры для снижения негативного влияния на экономику на фоне коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках. Именно поэтому было принято решение подготовить пакет мер поддержки, необходимый для минимизации последствий этих факторов для граждан и экономики.

В регуляторе добавили, что первоочередными в этом пакете являются задачи в сфере здравоохранения.



Отметим, ЦБ РФ принял решение продолжить обеспечивать рынки необходимой рублевой и валютной ликвидностью. Это, согласно заявлению, необходимо для обеспечения финансовой стабильности. Как заявили в Центробанке России, если появится необходимость, будут использованы регуляторные меры, «облегчающие адаптацию финансовых организаций к динамично меняющимся рыночным условиям».

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что мировой экономический кризис был вызван отказом от международно-правовых подходов, а не пандемией нового типа коронавирусной инфекции. Он отметил, что сейчас наступил тяжелый период, который возник не сам по себе и не только из-за коронавируса.