Путин потребовал обеспечить права россиян на волеизъявление по поправкам в конституцию

Москва, 17 марта. Права россиян на волеизъявление по поправкам в конституцию должны быть полностью обеспечены, заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

«Права граждан России на свободное, демократическое выражение своей воли должны быть обеспечены в полном объеме», — сказал российский лидер.

Общероссийское голосование по поправкам в основной закон запланировано на 22 апреля. Голосовать смогут все совершеннолетние граждане России, кроме недееспособных и заключенных.