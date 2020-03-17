В Сеть утекли неутешительные прогнозы Goldman Sachs по коронавирусу

Москва, 17 марта. Подробности закрытого совещания инвестиционного банка Goldman Sachs о влиянии коронавируса на глобальную экономику утекли в Сеть. Об этом сообщает американское издание Forbes.

По данным СМИ, обсуждение ситуации прошло на прошлой неделе, в нем принимали участие главные экономист и медик Goldman Sachs Ян Хациус и Майкл Рендел, а также менеджмент коммерческих банков. Неизвестные сделали записи совещания и опубликовали их в Интернете.

Согласно вскрытым прогнозам финансовой организации, коронавирусом COVID-19 заболеют половина американцев и до 70% граждан Германии. При этом 80% зараженных будут иметь легкую форму инфекции, а смертность в среднем не будет превышать 2%. Аналитики ожидают, что пик пандемии случится через восемь недель, после чего будет наблюдаться спад заболеваемости.

По мнению экспертов, в условиях отсутствия вакцины государства не смогут достигнуть согласия относительно методов борьбы с эпидемией. Так Великобритания считает допустимым контакт населения с вирусом для выработки естественного иммунитета. С другой стороны США, как и многие другие страны, настаивают на введении карантина.

Неутешительны и выводы аналитиков об экономической ситуации. Мировой ВВП будет расти всего на 2%, что является самым незначительным показателем за последние 30 лет. Однако во втором полугодии глобальная экономика начнет восстанавливаться.

При этом представители Goldman Sachs в комментарии изданию опровергли многие утверждения, заявив, что они не могут считаться как точка зрения банка.