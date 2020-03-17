Алма-Ату и Нур-Султан закроют на карантин из-за коронавируса

Нур-Султан, 17 марта. Власти Казахстана ввели режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате с 19 марта из-за коронавируса. Соответствующие решение было принято Госкомиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра страны.

Подобные меры приняты для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в городах страны. Члены госкомиссии приняли решение ввести дополнительные ограничительные, профилактические и противоэпидемиологические меры в крупнейших городах Нур-Султан и Алма-Ата. Карантин начнет действовать с 00.00 (по местному времени) часов 19 марта. Ограничительные меры предусматривают масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия. Кроме того, будет определен периметр карантинной зоны с определенными пунктами въезда — выезда из нее.

Ранее сообщалось, что на данный момент в стране официально подтверждено 32 случая заражения коронавирусом. Из них в Алма-Ате 15 случаев, в Нур-Султане 17 случаев.