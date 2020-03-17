Россияне закупают продукты и готовятся к возможному карантину. ФАН-ТВ

Ситуация в России по коронавирусу пока остается стабильной, однако люди решили запастись продуктами заранее.

Чтобы избежать больших очередей и пустых полок, некоторые гипермаркеты предлагают приобрести заранее заготовленную тележку с продуктами. В московском «Ашане», на 53-м км МКАД, продуктовые наборы обойдутся от 2 634 до 3 500 рублей. Наибольшим спросом у покупателей пользуются товары длительного хранения: крупы, макаронные изделия и консервы. Однако абсолютным хитом продаж стала туалетная бумага.