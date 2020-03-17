Студентов вуза им. Мечникова сняли с коронавирусного карантина в Петербурге. События дня. ФАН-ТВ

Кабмин и ЦБ озвучили меры для поддержки экономики Правительство России не планирует сокращать бюджетные расходы. Даже на фоне нестабильности мировых рынков. Об этом говорится в заявлении кабмина. Сейчас власти вместе с Центробанком создают специальную группу мониторинга. В ней утвердят список системно значимых компаний и отраслей, наиболее пострадавших от недавних событий. Речь, конечно, о колебании финансовых и сырьевых рынков, а также об эпидемии коронавируса. На этом фоне власти готовы помочь малому и среднему бизнесу — для них расширят программу льготного кредитования. Отдельный пакет мер нацелен конкретно на сферу туризма — она получит отсрочку по налогам. Кроме того, власти усилят мониторинг за региональными бюджетами, хотя убеждены, что влияние всех негативных факторов на нашу экономику сейчас оценить просто невозможно. Но при необходимости кабмин готов расширить пакет мер. И задействовать для этого резервы в размере 300 млрд рублей.

Студентов СЗГМУ им. Мечникова сняли с карантина Карантин в общежитии вуза им. Мечникова в Петербурге наконец подошел концу. Более 700 человек вышли на свободу после двухнедельного заточения. Под наблюдение врачей они попали, когда один из учащихся (а им оказался студент по обмену из Италии) заразился коронавирусом. Но, к счастью, у его товарищей по вузу инфекцию так и не обнаружили. При этом меры дезинфекции в общежитии на Пискаревском проспекте еще продолжатся. «Надо отметить, что город справился с этой задачей. И университет получил уникальный опыт, пожалуй, единственный в России. Ни у кого такого опыта по режиму обсервации пока нет. Все это будет руководством университета проанализировано, выпущена инструкция, которая будет передана всем регионам России», — заявил Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга, доктор медицинских наук. Напомним, что режим повышенной готовности уже действует по всему Петербургу. В городе запрещены массовые мероприятия с участием более тысячи человек. Сейчас на долю Северной столицы приходится лишь восемь пациентов с коронавирусом — среди всех территорий России это второй показатель. На первом месте Москва, где уже 53 зараженных. И, вероятно, что в борьбе с эпидемией власти скоро предпримут новые меры.

Российские врачи помогают жителям Алеппо Усердную работу российские врачи продолжают и в Сирии. Правда, здесь они сталкиваются не с коронавирусом, а с другими угрозами. Об этом рассказал корреспондент ФАН, побывавший в Алеппо, где находится спецотряд наших военных медиков. Они трудятся в госпитале местного университета. Ежедневно к врачам приходят около 300 пациентов. Это не только люди с болезнями, но и те, кто пострадал от обстрелов боевиков. К счастью, от террористов город был освобожден, и сюда стали возвращаться местные жители. Впрочем, сейчас наши врачи работают и в других населенных пунктах (уже к западу от Алеппо). Ранее там также проходила операция Сирийской арабской армии против «Джебхат ан-Нусры» (запрещенной в России террористической организации). Правда, полностью сломить боевиков в Сирии еще только предстоит.