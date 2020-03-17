Дочь Началовой стала полноправной владелицей московской квартиры матери

Москва, 17 марта. Московская четырехкомнатная квартира певицы Юлии Началовой полностью отошла ее дочери Вере Алдониной. Об этом сообщает издание StarHit.

В этой квартире проходили съемки полудокументального фильма о Юлии Началовой, главную роль в котором исполнила актриса Марина Орлова. Она заявила, что родственники певицы не стали трогать ее вещи, поэтому жилье в полной мере сохранило след Началовой.

«В больничных сценах оказалось совершенно нетрудно перевоплотиться в Юлю, ведь снимали в павильоне. А вот в квартире было тяжело: каждая вещь напоминала о ней. И даже собака Юли появится в кадре», — рассказала актриса.

Орлова добавила, что шпиц Началовой по кличке Джонни, увидев актрису, подбежал к ней и начал лизать ноги. Родственники певицы оказались в шоке, поскольку именно так собака всегда встречала свою хозяйку.

Напомним, что квартира Началовой долгое время оставалась предметом спора наследников. Дело в том, что артистка перед смертью успела переписать долю квартиры на своего гражданского мужа — хоккеиста Александра Фролова. Однако тот обещал вернуть недвижимость дочери Началовой — Вере Алдониной.

Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни. Причиной смерти стало заражение крови и сердечная недостаточность. Про певицу был снят фильм, который частично основан на художественном вымысле, частично — на интервью родственников певицы. Смерть артистки в столь молодом возрасте вызвало широкий общественный резонанс. После похорон ее могила стала местом паломничества поклонников.