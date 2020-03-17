Дандыкин: «умные» мины-роботы превратят российские «Буяны» в многоцелевые корабли

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что применение «умных» мин-роботов значительно расширит возможности МРК «Буян-М».

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ сообщили, что малые ракетные корабли (МРК) проекта 21631 «Буян-М» будут оснащаться «умными» минами-роботами, позволяющими поражать только корабли вероятного противника.

Отмечается, что носители крылатых ракет «Калибр», помимо своих основных задач, смогут также выставлять минные заграждения, блокируя тем самым судоходство в требуемых районах. По мнению военного аналитика, капитана 1 ранга запаса Василия Дандыкина, МРК «Буян-М» теперь расширят своих возможности и станут опаснее для противников России.

«Сейчас много говорится о применении роботизированной техники: подводных и надводных дронов, в том числе и тех самых мин-роботов. Нужно понимать, что это веяние времени, и я хочу сказать, несмотря на то, что у нас интенсивно строятся минные тральщики, у нас сейчас остро ощущается их недостаток. Нам не хватает как самих тральщиков, так и постановщиков мин, поэтому решение расширить функционал кораблей проекта 21631 можно только приветствовать», — говорит аналитик.

Собеседник ФАН добавляет, что в новые мины-работы будут оснащаться радиоответчиками или транспондерами — это такое приемопередающее устройство, посылающее сигнал в ответ на принятый. Тем самым «умные» мины смогут отделять свои, российские корабли от вражеских.

«Буян» — самая крупная серия ударных кораблей после «Каракуртов». В ближайшие годы в общей сложности должно быть построено 18 кораблей этого проекта, 12 еще осталось. Но проблема в том, что они не являются многоцелевыми и мне кажется, применение вот этих новых устройств [«умных» мин], значительно повысит возможности «Буянов». И так будет до тех пор, пока во флот не придут другие корабли других классов. Многоцелевые корабли — это очень важное оружие, которое позволяет достаточно минимальными силами решать большие задачи по уничтожению кораблей противника. То есть помимо «Калибров» они должны уметь ставить еще и умные мины. Это, несомненно, перспективная тема, которая развивается в США, в Китае, в других странах. Теперь вот в России, нам надо строить сбалансированный военный флот, где нужны многоцелевые корабли различных классов, а ведь они у нас до сих пор советской постройки остались. Но я думаю, проблема эта будет решаться, несмотря на коронавирус, кризис экономический и т. д.», — заключил Василий Дандыкин.

Напомним, МРК «Буян-М» — серия российских ракетно-артиллерийских кораблей малого водоизмещения ближней морской зоны. Главная задача таких судов — охрана и защита экономической зоны государства, тем не менее боевое применение кораблей проекта 21631 из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности. МРК стоит на вооружении Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.