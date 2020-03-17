Песков назвал несистемную оппозицию маргинализированной и сегментированной

Москва, 17 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представители несистемной оппозиции до настоящего момента не смогли продемонстрировать способность объединить усилия на политическом поприще.

Песков отметил, что некоторые, действительно, относятся к представителям несистемной оппозиции, а есть те, «которые претендуют на то, чтобы быть несистемными оппозиционерами».

«Можно констатировать, что все они весьма маргинализированы, сегментированы и до сих пор не демонстрировали какой-либо способности для объединения усилий на политическом поприще», — подчеркнул представитель Кремля.

Президент России в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» заявил, что представители несистемной оппозиции не являются врагом для государства. Национальный лидер отметил ошибочность тезиса о противостоянии государства и оппозиции. По его словам, просто критиковать власть недостаточно, важно иметь понимание, как преодолевать те или иные проблемы в стране.