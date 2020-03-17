Боевики «Ополчения Джувейли» поехали поливать огнем мирные кварталы Ливии

Триполи, 17 марта. Пользователи социальной сети Facebook сообщают о прибытии вооруженного подкрепления для бандформирований Триполи, которые направляются в сторону жилых кварталов, откуда обычно ведется огонь.

Сегодня утром на дороге ар-Рияния аль-Джебли были замечены девять автомобилей, груженых зенитными орудиями калибром 23 мм. Очевидцы сообщают, что транспорт принадлежит «Ополчению Джувейли» и направляется в сторону аль-Азизии.

Напомним, «Ополчение Джувейли» под контролем Усамы Джувейли входит в единую линию обороны Триполи-Зинтан-Мисурата. Сам Джувейли возглавляет Западный военный округ. Лидер бандформирования «прославился» переселением 5000 семей, сопровождавшимся массовыми убийства и пытками.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о нарушениях режима прекращения огня со стороны боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии — Ливийская национальная армия (ЛНА) сегодня успешно отразила попытку атаки боевиков ПНС Ливии в ар-Рамле. Также сообщалось о попытках прорыва триполийских бандформирований в районах Тарик аль-Матар, ас-Саадия, Абу Салим, Машруа аль-Хадба и ар-Рамла.

Отметим, боевики, подконтрольные Файезу Сарраджу, применяют и крупнокалиберную артиллерию — в качестве мести за свои потери в ар-Рамле бандформирования ПНС Ливии открыли огонь из минометов по району аль-Машруа, еще один минометный расчет располагался возле кладбища Сиди Хусейн в районе аль-Хадба. Об этом сообщали местные жители в социальных сетях.

Звуки залпов артиллерии были слышны также в районе ас-Свани.