Юшков назвал причины смены курса судна, способного достроить «Северный поток — 2»

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» вновь изменило курс и движется в сторону Мозамбика вместо египетского Суэца. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что «Газпром» таким образом планирует избежать санкций США против судна.

«Академик Черский», принадлежащий дочерней компании «Газпрома» и являющийся единственным судном, которое способно достроить газопровод «Северный поток — 2», покинул порт Находки 9 февраля. Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее заявлял о возможном использовании судна на местах проведения работ СП-2.

Официально о цели маршрута «Академика Черского» до сих пор не поступало никакой информации. Сейчас трубоукладчик находится у северной части острова Мадагаскар и движется в сторону Коморских островов и побережья Мозамбика. Однако в качестве пункта назначения судна по-прежнему значится Суэц в Египте.

Частые изменения курса российского судна-трубоукладчика прокомментировал Игорь Юшков.

«Никто точно не может сказать, что происходит с «Академиком Черским». Основная версия заключается в том, что он менял бы курс по мере приближения к западу. Предполагалось, что он будет идти через Суэц в Средиземное море, обогнет Британию и придет через Данию в Балтийское море. Я думаю, что в Мозамбик «Академик Черский» не пойдет», — предположил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей.

Кроме того, по одной из версий Юшкова, «Академик Черский» должен пройти в каком-либо из портов техническую модернизацию, чтобы достроить «Северный поток — 2».

«Предполагалось, что эта модернизация может пройти в Сингапуре, но туда судно в итоге не зашло. Таким образом, то ли она была выполнена в Находке, то ли будет осуществлена в портах Ленинградской области. Смысл модернизации в том, что до этого корабль работал на шельфе Сахалина в Киренском месторождении, где укладывал трубопроводы, которые были меньше по диаметру, чем на «Северном потоке — 2». Соответственно, модернизация определит, пойдет ли он сразу на точку и будет достраивать «Северный поток — 2» или будет заходить в какой-то из портов», — объяснил собеседник ФАН.

Стоит отметить, что «Газпром» называет различные точки прибытия судна, не указывая Балтийское море, чтобы избежать формальных оснований для введения против «Академика Черского» американских санкций, утверждает Юшков.

«Формально, согласно законодательству США, санкции действуют, если вы участвуете в строительстве «Северного потока — 2». Если указать, что он идет туда и будет участвовать, то тогда будут основания заранее ввести против него санкции», — пояснил он.

Ранее польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк сообщил, что России удастся полностью реализовать проект «Северный поток — 2» и ввести газопровод в эксплуатацию. Он выразил уверенность, что строительство будет окончено с использованием судна-трубоукладчика «Академик Черский», которое может принять участие в завершении укладки СП-2.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. США, Украина, а также несколько европейских стран выступают против СП-2. Германия и большая часть стран Евросоюза поддерживают строительство газопровода, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.