Песков назвал несправедливой критику Лукашенко из-за закрытия границ

Москва, 17 марта. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пока не обсуждали вынужденное закрытие границы между странами. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Кремля подчеркнул, что о принятых мерах белорусская сторона была проинформирована заранее.