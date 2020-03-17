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Песков назвал несправедливой критику Лукашенко из-за закрытия границ

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Песков назвал несправедливой критику Лукашенко из-за закрытия границ

Москва, 17 марта. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пока не обсуждали вынужденное закрытие границы между странами. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Кремля подчеркнул, что о принятых мерах белорусская сторона была проинформирована заранее.

«Мы понимаем эмоциональный настрой, но считаем подобную критику российской стороны на фоне распространения коронавирусной инфекции несправедливой», — заявил Песков.

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