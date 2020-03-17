Экс-звезда «Уральских пельменей» Михалкова нашла плюс в пандемии коронавируса

Москва, 17 марта. Коронавирусная инфекция может научить людей жить сегодняшним днем. Такой плюс в пандемии нашла экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова.

Артистка отметила, что заболевание, так быстро распространившееся по миру, посеяло в обществе страх неопределенности. Люди переживают о своих разрушенных планах, не знают, чего ждать от завтрашнего дня.

«При всех очевидных негативных последствиях этот год, возможно, вновь научит нас большую часть времени проводить «здесь и сейчас», а не в прекрасном будущем и воспоминаниях о прошлом», — написала Михалкова в Instagram.

Как отмечает URA.RU, знаменитость предпринимает некоторые меры предосторожности, чтобы обезопасить себя от инфекции: например, отказалась от рукопожатий.

Согласно последним данным, в мире коронавирусом нового типа COVID-19 заразились уже более 182 тысяч человек, в России — свыше 90 граждан. Медики зафиксировали около семи тысяч летальных исходов.

В связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой в Европе и в других странах Россия закрыла границы для всех иностранцев. На сегодняшний день наиболее сложная обстановка сложилась в Китае, Южной Корее, Италии, Испании и Иране, пишет НСН.

Врач-терапевт Дмитрий Синицын посоветовал соблюдать стандартные меры предосторожности на период эпидемии: часто мыть и дезинфицировать руки, носить медицинские маски и по возможности ограничить контакт с другими людьми.