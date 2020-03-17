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Экономика

Песков рассказал о мерах по борьбе с влиянием коронавируса на экономику

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Песков рассказал о мерах по борьбе с влиянием коронавируса на экономику

Москва, 17 марта. Вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов курирует работу кабмина по упреждению рисков влияния коронавируса на экономику страны. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отвечая на вопрос журналиста об убытках авиакомпаний, он обратил внимание, что, к сожалению, подобная ситуация наблюдается во всем мире.

«Этим занимается Белоусов — выработкой мер, связанных с чрезвычайной экономической ситуацией, которая спровоцирована международной волатильностью на рынках. С этой проблемой сталкиваются авиакомпании со всего мира», — подчеркнул Песков.

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