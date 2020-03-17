Песков рассказал о мерах по борьбе с влиянием коронавируса на экономику

Москва, 17 марта. Вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов курирует работу кабмина по упреждению рисков влияния коронавируса на экономику страны. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отвечая на вопрос журналиста об убытках авиакомпаний, он обратил внимание, что, к сожалению, подобная ситуация наблюдается во всем мире.