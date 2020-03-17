Сыгравшая Началову актриса назвала причину раннего ухода певицы

Москва, 17 марта. Причиной раннего ухода из жизни певицы Юлии Началовой стал трудоголизм, который в российском обществе воспринимается преимущественно как положительная черта. Такое мнение выразила актриса Марина Орлова, сыгравшая Началову в полудокументальном фильме.

«Нас так учили, что трудоголиком быть круто. В итоге она запустила здоровье и ушла из жизни очень рано. И вот смотришь на все эти сумки Birkin в гардеробной и думаешь: зачем? Сумка осталась, а человека нет», — рассказала девушка в интервью порталу New Inform.

По словам Орловой, в спальне Началовой по-прежнему висит так называемая «карта желаний». Большая ее часть, как и у большинства женщин, посвящена популярности и финансовому благополучию. В то же время истинная ценность заключается не в деньгах, а в здоровье, внутреннем балансе, а также в гармонии с собой и окружающим миром, считает актриса.

Орлова отметила, что, снимаясь в фильме, она впервые поняла, насколько хрупким может быть человеческое тело, и насколько надуманной является ценность славы.

Напомним, что Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни. Причиной смерти стало заражение крови и сердечная недостаточность. Про певицу был снят фильм, который частично основан на художественном вымысле, частично — на интервью родственников Началовой.

Ранее PR-директор Началовой Анна Исаева рассказала Федеральному агентству новостей детали о съемках фильма. По ее словам, лента затрагивает последние 15 лет жизни певицы. PR-директор определила жанр как «докудраму» — документальный фильм с элементами игрового кино.