Песков пожаловался на журналистов, не соблюдающих меры безопасности из-за коронавируса

Москва, 17 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожаловался на журналистов, которые пришли в Кремль после поездок за границу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он напомнил, что ранее обращался с просьбой соблюдать меры предосторожности в связи с распространением коронавируса.