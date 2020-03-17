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Песков пожаловался на журналистов, не соблюдающих меры безопасности из-за коронавируса

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Песков пожаловался на журналистов, не соблюдающих меры безопасности из-за коронавируса

Москва, 17 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожаловался на журналистов, которые пришли в Кремль после поездок за границу, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

Он напомнил, что ранее обращался с просьбой соблюдать меры предосторожности в связи с распространением коронавируса. 

«Когда осуществлялась аккредитация, были заявлены журналисты и операторы, которые за последние две недели были за границей. <…> Мы уверены и надеемся, что это не умышленное, а чистая случайность», — сказал представитель Кремля. 

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