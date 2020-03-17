Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут

Москва, 17 марта. Принадлежащее российской корпорации «Газпром» судно «Академик Черский», рассматриваемое для достройки газопровода «Северный поток — 2», снова изменило маршрут, свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Vesselfinder.

Согласно данным портала, трубоукладчик приближается к Мозамбикскому проливу в западной части Индийского океана, разделяющему Африку и остров Мадагаскар. Судно уже прошло свой пункт назначения — египетский порт Суэц, куда должно было прибыть ориентировочно 25 марта.

Другой портал по отслеживанию судов Myshiptracking указал, что «Академик Черский» теперь направляется в порт Мапуту на юге Мозамбика и по оценкам портала должен дойти туда 23 марта.

Глава российского министерства энергетики Александр Новак в конце прошлого года сообщал, что использование «Черского» — это один из вариантов достройки «Северного потока — 2», но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна для этого.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Труба пройдет от российского побережья до Германии через Балтийское моря.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США и Украина, которые хотят заблокировать проект из-за своих корыстных целей. США хотят поставлять Европе свой сниженный газ, а Украина не хочет терять деньги от транзита.

Между тем, многие европейские страны заинтересованы в создании «Северного потока — 2» и поддерживают строительство газопровода.