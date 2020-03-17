Путин посетит заседание Генпрокуратуры и встретится с правительством

Москва, 17 марта. Президент России Владимир Путин посетит во вторник расширенное заседание Генеральной прокуратуры РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
По словам чиновника, на заседании Генпрокуратуры будут подводиться итоги. Также у Путина запланировано совещание с членами российского правительства.
«Развитие жилищного строительства — профильная тема. [Заместитель главы кабмин Марат] Хуснуллин, [глава Банка России Эльвира] Набиуллина будут рассказывать. До конца дня еще несколько рабочих встреч», — сказал представитель Кремля.