Путин посетит заседание Генпрокуратуры и встретится с правительством

Москва, 17 марта. Президент России Владимир Путин посетит во вторник расширенное заседание Генеральной прокуратуры РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам чиновника, на заседании Генпрокуратуры будут подводиться итоги. Также у Путина запланировано совещание с членами российского правительства.