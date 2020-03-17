Экономист рассказал, как рубль отреагировал на решение правительства поддержать экономику

В краткосрочной перспективе рубль имеет возможность укрепиться до уровня 72 рубля за доллар и 81 рубль за евро. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Рубль растет

Курс российской валюты растет по отношению к доллару и евро в начале торгов. Это следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.08 по московскому времени снижался на 52 копейки — до 74,13 рубля (чуть раньше опускался до 73,95 рубля), курс евро — на 80 копеек, до 82,6 рубля. В то же время майский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 2,36% — до 30,77 доллара за баррель, что также сказалось на росте рубля.

На курс рубля, как и на глобальную экономику в целом повлияла ситуация со вспышкой коронавируса, а также падение цен на нефть после срыва сделки ОПЕК+. Участники организации не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи черного золота в условиях сильного падения спроса на сырье из-за пандемии в Китае.

Для поддержания рубля министерство финансов в рамках бюджетного правила в течение 30 дней не будет покупать американскую валюту, а также начало продавать американскую валюту. За счет Фонда народного благосостояния идет компенсация потерь для бюджета.

Реакция рубля

Как отметил Артем Деев, сегодня отечественная валюта укрепляется по отношению к доллару и евро на фоне роста котировок нефти. Кроме того, рубль поддержали решения ФРС и других мировых регуляторов о ряде мер для поддержки рынков в условиях пандемии коронавируса и снижения спроса.

«Также российский рынок явно позитивно оценил программу поддержки российской экономики и граждан, предложенную правительством Российской Федерации. Планируется оказать поддержку торговым сетям с целью обеспечения бесперебойной работы по доставке товаров, предоставить налоговые каникулы туристической отрасли, гарантировать гражданам, ушедшим на карантин по коронавирусу, выплату больничных», — пояснил экономист.

По мнению эксперта, в краткосрочной перспективе рубль имеет возможность укрепиться до уровня 72 рубля за доллар и 81 рубль за евро.

Накануне российское правительство подготовило план поддержки экономики страны в связи с распространением коронавируса. В частности, будет создан фонд в 300 миллиардов рублей, в том числе за счет оптимизации расходов из бюджета. Кроме того, будет оказана поддержка госкомпаниям, бизнесу и населению.

Согласно плану, работники, которые оказались на карантине, получат выплаты, для предпринимателей, занимающихся турбизнесом и авиаперевозками, введут налоговые каникулы. Это мера также должна будет распространена и на другие сферы бизнеса.

Развал ассоциации ОПЕК+, которая фактически контролировала цены на сырье и формировала равные условия торговли для производителей нефти, привел к тому, что между крупнейшими поставщиками топлива — Саудовской Аравией и Россией — началась холодная ценовая война.