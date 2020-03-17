Суд в Москве заочно арестовал бывшего депутата Верховной рады Мосийчука

Москва, 17 марта. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, который обвиняется в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя. Заочно будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как пишет РИА Новости, срок действия меры пресечения установлен на два месяца и будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

В начале марта Следственный комитет РФ попросил заочно выдать санкцию на арест экс-депутата Рады Игоря Мосийчука.

Как уточняла ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко, Мосийчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 360 УК РФ «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой», его объявили в розыск. В рамках расследования, по ее словам, были получены неопровержимые доказательства участия Мосийчука в преступлении.

По данным следствия, в результате действий бывшего депутата украинского парламента и других лиц был нарушен нормальный порядок работы российского дипучреждения, а имуществу посольства причинен значительный материальный ущерб.

К уголовной ответственности за нападения на дипломатические учреждения РФ привлечены и другие украинские парламентарии: Владимир Парасюк и Андрей Лозовой. Перед российским судом уже предстал Николай Рудьковский, он получил два года колонии.