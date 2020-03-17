Онищенко назвал преступлением рекламу алкоголя подросткам в западных соцсетях

Депутат Госдумы, последовательный борец за здоровый образ жизни Геннадий Онищенко раскритиковал западные соцсети, допускающие рекламу алкоголя в Интернете, в том числе среди несовершеннолетних в обход законодательства РФ, прямо запрещавшего подобные действия. Парламентарий также подверг критике Федеральную антимонопольную службу (ФАС), фактически попустительствующую подобным нарушениям.

Ранее появилась информация, что популярная сеть алкогольных супермаркетов использовала для продвижения своих магазинов и товаров социальную сеть TikTok, основную аудиторию которой составляют несовершеннолетние, в первую очередь школьники.

Именно этой аудитории алкогольная сеть через свой официальный аккаунт в соцсети подробно рассказывала о скидках на разные категории спиртных напитков, предлагала приобрести алкоголь в качестве подарка к празднику и давала уроки по «правильному» открыванию вина. Во время рекламы в кадре мелькали этикетки различных алкогольных напитков.

Закон «О рекламе» прямо запрещает размещать в Интернете рекламу алкоголя, тем не менее, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла в деятельности этой алкогольной сети нарушений и не стала проверять аккаунт сети магазинов в TikTok на соответствие рекламному законодательству РФ. В ФАС пояснили, что «в настоящее время официальные страницы компаний в социальных сетях не являются рекламой».

Социальную сеть TikTok нужно заставить отказаться от подобной практики, поскольку, с учетом его молодежной аудитории, такая реклама является не только незаконной, но и безнравственной, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Онищенко также подверг резкой критике ФАС за нежелание следовать не только букве, но и духу закона о запрете рекламы алкоголя в Интернете и за нежелание способствовать отрезвлению нации, в первую очередь подрастающего поколения.

«Алкогольные сети, рекламирующие свою отраву среди молодежи, и те, кто предоставляет им площадку, — это настоящие преступники, — отметил Онищенко, характеризуя «коллаборацию» бутлегеров и западной молодежной соцсети.

«Это преступники, и другое определение им давать нельзя, — эмоционально продолжил первый зампред комитета ГД. — А антимонопольная служба в данном случае выступает как их пособник, который способствует этим преступникам. Никакие оправдания не могут скрыть антигосударственный характер подобного попустительства».

По мнению парламентария, ФАС, используя имеющиеся у нее полномочия, должна найти способы прекратить подобную практику.

«Если у них не хватает на это полномочий, они просто обязаны инициировать общественную дискуссию о поправках в законодательство в этом вопросе, а не просто цинично оправдывать продавцов алкоголя, которые привлекают в ряды потребителей детей и несовершеннолетних», — отметил собеседник ФАН.

По словам Онищенко, у него накопились серьезные претензии к ФАС, на которые этому ведомству пора ответить.

«Такую позицию не могу назвать иначе, как антигосударственной. Даже скажу так: если они будут упорствовать, могут возникнуть подозрения, не в доле ли они у этих негодяев, которые используют соцсети для продажи несовершеннолетним алкоголя, как будто мало им того, что их пойло заполонило все прилавки!» — эмоционально сказал Геннадий Онищенко.

Исследования говорят, что месячная аудитория TikTok в России в январе 2020 года составила 18 млн активных пользователей. При этом соцсеть не скрывает, что ее основная аудитория — дети и подростки. По данным самой компании — дети составляют 43%, то есть почти половину аудитории TikTok. То есть именно на них ориентируются производители и продавцы алкоголя, и поэтому эту рекламу необходимо пресечь, отмечают эксперты.

При обсуждении этой темы Геннадий Онищенко напомнил, что употребление алкоголя, особенно в юном возрасте, влечет риск необратимых изменений в головном мозге.

«У пьющих подростков необратимо страдают интеллект, память, возможность обучения. Чем раньше начинаешь — тем выше шанс стать законченным алкоголиком», — напомнил Онищенко, упомянув свое предложение запретить продажу алкоголя лицам до 21 года.

Парламентарий подчеркнул, что злоупотребление алкоголем наносит вред семьям, обществу и здоровью всей нации. Большинство алкоголиков пристрастилось к выпивке именно в молодом возрасте, когда психика еще не может противостоять коммерческой рекламе, пропаганде, да и просто моде, которая подсказывает, как это «круто и весело».

Ролики алкогольного бренда, размещенные в молодежной соцсети, могут исказить восприятие о пагубных последствиях этой пагубы, считает собеседник ФАН.

Эксперты в области молодежной политики отмечают: любое информационное продвижение алкогольных брендов должно строго регулироваться государством, а социальные сети обязаны проявлять ответственность, принимая меры саморегулирования, если видят, что кто-то пытается обойти закон.

Напомним, Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о многочисленных нарушениях российских законов, которые позволяют себе западные интернет-ресурсы, в том числе американские социальные сети. Тут и нарушения правил хранения персональных данных россиян, и слежка за пользователями, и нарушение выборного законодательства РФ, и русофобская идеологическая цензура, и другие незаконные действия. Эксперты и политики неоднократно подчеркивали, что для защиты суверенитета России, в том числе в области Интернета, необходимо жестко контролировать западные социальные соцсети, такие как Facebook и Twitter, а также видеохостинг YouTube и другие интернет-площадки, а при необходимости накладывать на них многомиллионные штрафы или ставить вопрос о блокировке, как того требует закон.