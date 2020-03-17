Сбербанк трудоустроит осужденных для работы с данными

Москва, 17 марта. Сбербанк достиг соглашения с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) о привлечении осужденных к работе в финансовом учреждении. Пока подписание документа отложено по техническим причинам.

Предполагается, что заключенные будут работать над усовершенствованием искусственного интеллекта. Осужденные будут обучать его распознавать изображения и рукописный текст. Отмечается, что проект реализуется в учреждении ФСИН в Новосибирске.

В Сбербанке отметили, что соглашение призвано решить проблему занятости заключенных.

«Мы верим, что им необходимо дать возможность зарабатывать честным трудом, и не только физическим, а более интеллектуальным и перспективным, и получать за это вознаграждение», — сказал зампред правления банка Анатолий Попов.

Он подчеркнул, что привлечение к работе осужденных не нанесет ущерба безопасности данных банка.

«Информация, которая будет предоставляться в работу людям, находящимся в исправительных учреждениях, не содержит никаких персональных данных, банковской или иной тайны, она обезличена», — уточнил топ-менеджер Сбербанка.

По его словам, кандидаты проходят двойную проверку: силами ФСИН и специализированными подразделениями Сбербанка.

Известно, что проект требует привлечения нескольких десятков людей. Подобная инициатива уже реализуется в Финляндии, в рамках нее заключенные обучают искусственный интеллект за два доллара в час.