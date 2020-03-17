Дочь Успенской рассказала о причинах конфликта с матерью

Лос-Анджелес, 17 марта. Дочь известной российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая сбежала к отцу в Лос-Анджелес, рассказала о причинах конфликта с матерью.

По словам 30-летней Татьяны, корень всех проблем кроется в непонимании. Она считает, что ее мать не одобряла буквально все, что делала ее дочь.

«Мои танцы, моя живопись — что бы я не делала: как я одевалась, как выглядела — все это ее раздражало», — рассказала девушка в разговоре с ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым, который специально отправился в Лос-Анджелес, чтобы взять интервью.

Плаксина пожаловалась, что ее мать буквально организовала за ней слежку. Некие люди залезают в ее личную переписку и следят за каждым ее шагом.

Последней каплей, как утверждает Татьяна, стали откровения Успенской про аварию, в которую попала ее дочь. Несколько лет назад девушка неудачно упала с велосипеда в Коста-Рике, угодив в больницу. Плаксину возмутило то, что Успенская раскрыла СМИ подробности инцидента, не посоветовавшись с дочерью. Отвечая на вопрос Борисова, любит ли она свою мать, девушка, немного подумав, ответила отрицательно, пишет «Газета.ру».

Напомним, что ранее между Плаксиной и Успенской произошел громкий разрыв. Дочь певицы, окончательно рассорившись с матерью, собрала свои вещи и уехала в Лос-Анджелес к своему отцу. После этого Успенская приняла участие в шоу Ксении Собчак «Док-ток», однако, не выдержав напора критики, певица со скандалом покинула студию. Певица обвинила телеведущую в непрофессионализме и отсутствии совести.