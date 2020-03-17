Вирусолог Щелканов предположил, что заболевание коронавирусом примет сезонный характер

Москва, 17 марта. Новая коронавирусная инфекция летом будет циркулировать с меньшей эффективностью, заявил профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

С его точки зрения, заболевание, вероятно, примет сезонный характер.

«В летний солнечный период вирус будет циркулировать с гораздо меньшей эффективностью, чем в зимний», — сказал ученый на заседании ученого совета в Дальневосточном федеральном университете.

Михаил Щелканов предположил, что «если вирус закрепится в человеческой популяции, как это произошло с пандемическим гриппом, то он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду».

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Ученые из США провели исследования и предположили, что заболевшего коронавирусом человека можно излечить антителами, которые находятся в крови уже переболевших COVID-19 и выздоровевших. По словам экспертом, этот метод лечения можно внедрить в самые кратчайшие сроки, при этом не ожидая разработки вакцины от коронавируса.

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение по всему миру новой коронавирусной инфекции продолжится до июня. По его словам, «упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта на импорт».