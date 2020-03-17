Глава Мосгоризбиркома ушел в отставку

Москва, 17 марта. Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов ушел в отставку.

Член комиссии Дмитрий Реут сообщил, что решение покинуть пост — личное желание Горбунова.

«Валентин Павлович ушел в отставку по собственному желанию, решение было принято вчера на заседании Мосгоризбиркома», — сказал Реут в беседе с РИА Новости.

Ранее Горбунов сообщил ТАСС, что уходит с поста председатель МГИК по состоянию здоровья. Он добавил, что предложил кандидатуру на должность главы Мосгоризбиркома, на заседании ЦИК в среду станет известно, кто займет место председателя.

Горбунов начал заниматься организацией и проведением выборов в 1970-х годах. С 1993 года она работал в Мосгоризбиркоме, впервые возглавил МГИК в 1995 году. С тех пор переизбирался каждые четыре года, указал РИАМО.