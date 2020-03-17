Глава Росавиации не исключил банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

Москва, 17 марта. Ситуация с закрытием международных полетов из России может обернуться банкротством компаний, считает глава Росавиации и первый заместитель министра транспорта Александр Нерадько.

На заседании коллеги Росавиации он не исключил, что снижение доходов авиакомпаний от закрытия международных маршрутов с одновременным ростом расходов в случае снижения курса рубля может привести к значительным убыткам.

«Фактически возникают рынки банкротств. В первую очередь, авиаперевозчиков», — подчеркнул Нерадько.

Первый замминистра транспорта считает, что если полеты не возобновят до конца года, российские авиакомпании потерпят убытки в размере более 100 миллиардов рублей.

«От закрытия направлений на Китай упущенная маржинальная прибыль составила порядка 1,7 миллиарда рублей только за февраль», — добавил глава Росавиации.

Напомним, 13 марта Россия временно приостановила пассажирское авиасообщение с рядом европейских стран, на территории которых установилась опасная эпидемиологическая обстановка, — Италией, Германией, Испанией и Францией. Ограничения связаны с масштабным распространением коронавирусной инфекции на территории этих государств.

По последним данным, в мире от COVID-19 уже скончались более семи тысяч человек. Вирус охватил более ста стран, многие из них приняли решение ввести на своей территории карантин и закрыть границы.