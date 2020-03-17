Сирия, 17 марта. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» устанавливают заграждения на трассе М4 на пути следования российско-турецких патрулей. В Дейр-эз-Зоре курдские боевики застрелили двух гражданских. На востоке Латакии сирийская армия отразила атаку боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали укрепления боевиков на северо-востоке Латакии; проводят очередной этап работ по разминированию в западной окраине города Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: продолжила саботировать проведение патрулирования на юге Идлиба; в Латакии нанесла удар по укрепления сирийской армии.

«Демократические силы Сирии» (SDF): застрелили двух мирных жителей на востоке Дейр-эз-Зора и провели рейд с целью принудительной вербовки в городе Дибан.

Провинция Латакия

Как сообщает портал Step News, в горных районах на северо-востоке провинции «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжают нарушать режим прекращения огня. Утром подразделения Сирийской арабской армии (САА) вынуждены были нанести ответный удар по позициям боевиков в районе города Кбана, а также у поселений Ас-Сирмания и Аль-Гасания.

Провинция Алеппо

Как передает сирийское новостное агентство SANA, инженерные подразделения сирийской армии проводят в западных окраинах города Алеппо работы по ликвидации брошенных террористами боеприпасов. До 14.00 саперы будут прочесывать кварталы Кафр-Сулейман и Кафр-Алеппо. Напомним, впервые за восемь лет о полной зачистке территории административного центра провинции от боевиков вооруженных группировок было объявлено 16 февраля. Работы по зачистке складов с оружием и взрывчаткой продолжаются до сих пор, в западных окраинах города были обнаружены как подземные штаб-квартиры группировки, так и сеть тоннелей.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Аль-Бусейра два мирных жителя были убиты боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF). По данным агентства Halab Today, SDF провели в городе рейд с обысками, заключив под стражу двух мужчин, которых обвинили в нападении на патруль сил безопасности SDF «Асайиш». Задержанные попытались оказать сопротивление, в ответ курдские боевики открыли огонь на поражение.

Местные источники сообщили корреспонденту портала Deir Ezzor, что в городе Дибан боевики также провели рейд с целью принудительной вербовки местного населения, после чего в районе Аль-Лат были слышны звуки стрельбы. Подробности происшествия пока не поступали.

Провинция Идлиб

Турецкая армия продолжила переброску военной техники к линии разграничения сторон на юге Идлиба. Как передает источник в сети Twitter (NagiNajjar), ночью на территории, подконтрольные вооруженным группировкам Большого Идлиба, зашла турецкая колонна военной техники, состоящая из бронированных автомобилей, РЗСО и танков.

Как передает военный корреспондент Евгений Поддубный (epoddubny), «Хайят Тахрир аш-Шам» не оставляют попыток сорвать российско-турецкое патрулирование по трассе М4. На трассе боевиками были сооружены насыпи из песка. Кроме этого, на другом участке дороги представителями вооруженных группировок были установлены железные шипы. Ранее террористы подорвали мост у деревни Ариха и 15 марта вынудили своими провокациями патруль сократить свой маршрут до 12 километров.