Сбежавших из коронавирусного карантина россиян в Москве вернули в больницу

Москва, 17 марта. Сбежавших из инфекционной больницы в московской Коммунарки россиян вернули обратно. Об этом во вторник сообщила заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова.

Она напомнила, что 14-дневный карантин обязателен для людей с симптомами ОРВИ. Если человек сдал два анализа, и оба оказались отрицательными, его выписывают. Ракова призвала россиян проявить ответственность и не подвергать угрозе окружающих, сообщает агентство новостей «Москва».

Отметим, что это уже не первый случай, когда находящиеся в инфекционной больнице россияне сбегают с коронавирусного карантина. Аналогичный инцидент ранее произошел в Петербурге. В начале февраля из Боткинской больницы сбежала пациентка, которую поместили на карантин после поездки в Китай. Девушка смогла самостоятельно выбраться из больницы и даже разместила в соцсетях подробную схему, объяснив, как она это сделала. В итоге беглянку вернули в больницу и выписали штраф.

Напомним, что в России выявлено 93 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 8 заболевших выздоровели, смертей от коронавируса не зафиксировано. Всего в мире зарегистрировано 175,7 тыс. случаев заражения, 6,7 тыс. человек скончалось.

Наиболее сложная обстановка на сегодняшний день наблюдается в Китае, Южной Корее, Италии, Испании и Иране. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с коронавирусом пандемией. Евросоюз ввел 30-дневный запрет на все поездки на свою территорию, за исключением неотложных.