Отец Началовой рассказал, каким будет памятник певице

Москва, 17 марта. Поклонники и близкие певицы Юлии Началовой пришли на могилу к звезде в День ее памяти. Российская артистка ушла из жизни чуть более года назад. Ее смерть стала большим потрясением для тысяч россиян, боль от утраты не утихает в сердцах многих до сих пор.

Началова похоронена на Троекуровском кладбище Москвы. У ее могилы всегда много цветов. Аромат от букетов разносится на большое расстояние и создает впечатление, что находишься в оранжерее.

Один из поклонников пришел почтить память звезды с магнитофоном в руках. Мужчина давний фанат певцы, любовь к Началовой у него появилась еще в 90-е. По его словам, год без Юлии был одним из самых сложных и трагичных в его жизни.

«Это, знаете, как в том анекдоте, когда скрипач на войне с сильно покалеченной рукой попадает к врачам, те ему отнимают руку, говоря, что жить вы будете. А как ему жить, если он музыкант и он играл на скрипке? Это как вырвать ему кусок сердца, поскольку дальнейшую свою жизнь без музыки он не смыслит», — сказал мужчина.

Он был не единственным посетителем места последнего пристанища звезды. Те, кто пришел сегодня на кладбище, сказали, что полюбили Юлию еще во времена ее выступлений на «Утренней звезде», передает Nation News.

«После того, как я увидел там Юлю, я ее полюбил. Когда я узнал о трагедии, то за три дня выпил пять пузырьков валерьянки», — рассказал один из поклонников.

Отец Юлии Началовой Виктор рассказал, что памятник на могиле певицы должен появиться в мае. По его словам, его сделают скромным и изящным.

«Гранитный памятник с портретом. Скромненький, но со вкусом», — сказал отец певицы.

Напомним, что Юлия Началова скоропостижно скончалась 16 марта 2019 года. О трагедии сообщил пиар-директор артистки.