Финляндия приостанавливает железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса

Хельсинки, 17 марта. Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией временно приостановят из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил финский оператор VR.

Представители компании уточнили, что решение прекратить перевозки приняли власти двух стран.

«Последние поезда «Аллегро» и «Лев Толстой» будут ходить так, чтобы обеспечить возвращение на родину финских и российских граждан», — сообщили в VR.

Так, поезда «Аллегро», осуществляющие перевозки между Хельсинки и Санкт-Петербургом, будут курсировать в обычном режиме до 18 марта. Последний состав из финского города в Северную столицу отправится в 19.00 по местному времени (20.00 по московскому), а в обратном направлении — в 20.30 по московскому времени.

«Лев Толстой», отправляющийся раз в день, в последний раз пойдет из Хельсинки 18 марта в 17.44 по местному времени», — указал перевозчик.

Финский оператор пообещал, что пассажирам полностью возместят стоимость билетов из-за отмены поездов.

Финляндия еще в понедельник начала готовиться к закрытию своих границ. Премьер-министр страны Санна Марин уточнила, что такие меры будут действовать до 13 апреля. В стране заразились более 270 человек.

По последним данным, в мире в целом заболели свыше 177 тысяч человек, умерли около 7 тысяч заболевших. Всемирная организация здравоохранения объявила на прошлой неделе пандемию коронавируса.

Глава российского правительства Михаил Мишустин на прошлой неделе провел оперативное совещание с вице-премьерами, на котором обсуждались меры по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19, а также сохранению стабильности экономики в условиях пандемии.