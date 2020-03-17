ЛНА направила в район Триполи подкрепление на случай масштабных провокаций ПНС

Триполи, 17 марта. Командование Ливийской национальной армии (ЛНА) направило подкрепление из бойцов батальона «Тарик бин Зияд» ближе к линии фронта, где военнослужащие подразделений фельдмаршала Халифы Хафтара регулярно пресекают провокации террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Видео передислокации личного состава и боевой техники в район Триполи было опубликовано официальным аккаунтом ЛНА на видеохостинге YouTube, и наглядно демонстрирует мощь ливийской армии и ее готовность защищать ливийский народ.

Так, в начале длинной колонны движутся десятки пикапов Toyota с установленными на них 23-мм зенитными установками ЗУ-23-2, также транспортные средства вооружены 14,5-мм и 12,7-мм пулеметами. Далее можно увидеть бронемашины Panthera T-6, INKAS Titan-DS и трехосные Titan-S 6x6. Следом за ними на транспортных платформах перевозятся машины с более серьезным бронированием — Mbombe и Al-Mared, а также средние танки Т-62 и Т-55.

Очевидно, что Ливийская национальная армия готовится к возможному обострению обстановки на линии фронта, поскольку не так давно марионеточное «правительство» Файеза Сарраджа анонсировало готовящееся масштабное наступление на позиции сил Халифы Хафтара. Уже практически месяц террористы-наемники ПНС и члены вооруженных бандформирований почти каждый день пытаются сорвать режим прекращения боевых действий, введенный 12 января этого года.

При этом ливийская армия продолжает придерживаться перемирия, лишь отвечая точечным огнем по позициям бандитов Файеза Сарраджа, откуда они совершают провокационные обстрелы. Фельдмаршал Халифа Хафтар неоднократно подчеркивал приверженность мирному политическому урегулированию кризиса в Ливии, однако ПНС, накачиваемое турецким оружием и сирийскими наемниками из Идлиба, постоянно демонстрирует свою недоговороспособность и желание возобновить кровопролитие.