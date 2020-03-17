Цены на услуги нефтетанкеров резко выросли из-за скидок на саудовскую нефть

Москва, 17 марта. Стоимость фрахта нефтетанкеров резко поднялась из-за действий Саудовской Аравии после обвала цен на черное золото. Об этом пишет агентство Bloomberg в своем материале.

Ранее саудовская госкорпорация Saudi Aramco предложила потенциальным покупателям значительные скидки, после чего спрос на услуги нефтяных танкеров взлетел.

Так, согласно данным Балтийской биржи, цены фрахтования танкеров с Ближнего Востока в Китай выросли на 700% на второй неделе марта.

Аналитики Bloomberg считают, что спрос на транспортировку черного золота резко вырос на фоне противостояния Саудовской Аравии и России из-за цен на нефть.

Издание приводит мнения экспертов, которые сходятся в том, что Москва имеет преимущества в ценовой войне с Эр-Риядом. Специалисты отмечают, что в России себестоимость нефтедобычи гораздо ниже.

Напомним, в ночь на 9 марта произошел обвал цен на нефть. Обрушение рынка произошло на фоне переговоров ОПЕК+, в ходе которых стороны не пришли к соглашению не стали продлевать сделку. Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении объемов добычи в связи с падением спроса из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Против этого выступили Россия и Казахстан.