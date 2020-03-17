Москва, 17 марта. Предприниматель Евгений Пригожин сделал заявление в связи с победой в американском суде в деле «США против «Конкорда».

Судебное разбирательство по делу было назначено на 6 апреля, на нем представители «Конкорда» рассчитывали показать несостоятельность обвинений США — американская сторона голословно обвиняла компанию во «вмешательстве» в выборы.

Правительство США, судя по всему, побоявшись раскрытия истины, обратилось в суд с ходатайством о снятии обвинений против «Конкорда» и прекращении уголовного дела. Таким образом, все обвинения американской стороны о «вмешательстве» «Конкорда» в выборы президента США 2016 года оказались несостоятельными.

«Считаю, что на этом судебное разбирательство между «Конкордом» и правительством США не закончено. В настоящий момент готовится иск «Конкорд» против США» за незаконное преследование и санкции на сумму 50 млрд долларов», — говорится в заявлении.

Как считает Пригожин, судебное разбирательство между компанией «Конкорд» и правительством Соединенных Штатов на этом не закончено.

Сейчас «Конкорд» готовит иск против США за незаконное преследование и рестрикции на сумму 50 млрд долларов.

Особое внимание бизнесмен обратил на полную предвзятость и ангажированность системы правосудия в Штатах.