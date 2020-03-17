Пригожин готовит иск против правительства США на $50 млрд

Москва, 17 марта. Предприниматель Евгений Пригожин сделал заявление в связи с победой в американском суде в деле «США против «Конкорда».
Судебное разбирательство по делу было назначено на 6 апреля, на нем представители «Конкорда» рассчитывали показать несостоятельность обвинений США — американская сторона голословно обвиняла компанию во «вмешательстве» в выборы.
Правительство США, судя по всему, побоявшись раскрытия истины, обратилось в суд с ходатайством о снятии обвинений против «Конкорда» и прекращении уголовного дела. Таким образом, все обвинения американской стороны о «вмешательстве» «Конкорда» в выборы президента США 2016 года оказались несостоятельными.
«Считаю, что на этом судебное разбирательство между «Конкордом» и правительством США не закончено. В настоящий момент готовится иск «Конкорд» против США» за незаконное преследование и санкции на сумму 50 млрд долларов», — говорится в заявлении.
Как считает Пригожин, судебное разбирательство между компанией «Конкорд» и правительством Соединенных Штатов на этом не закончено.
Сейчас «Конкорд» готовит иск против США за незаконное преследование и рестрикции на сумму 50 млрд долларов.
Особое внимание бизнесмен обратил на полную предвзятость и ангажированность системы правосудия в Штатах.
«Дополнительно считаю необходимым заявить о системе правосудия США, кроме полной предвзятости и ангажированности мне удалось встретить всего два положительных момента. Первый — это адвокат Эрик Дюбелье, который, не побоявшись вступить в дело против правительства США, довел его до победного конца. И второй — это спецпрокурор Роберт Мюллер, который нашел в себе мужество подать в отставку, когда понял, в какое беззаконие он был втянут», — добавил Пригожин.