Корейба показал опустевшую из-за коронавируса Варшаву и рассказал о желании уехать в РФ

Москва, 17 марта. Польский политолог Якуб Корейба продемонстрировал в эфире Первого канала опустевшую из-за коронавируса Варшаву и объявил о желании спрятаться от инфекции в России.

Корейба для программы «Время покажет» показал, как выглядит центр польской столицы, в котором обычно шумно, весело и людно. Единственными посетителями Замковой площади в центре Варшавы оказались полицейские, бездомные и сам политолог.

Рассказывая телезрителям о ситуации в Польше, Корейба сообщил о закрытии в стране аэропортов, школ, университетов и торговых центров. По его словам, поляки «сидят дома и боятся» показаться на улице из-за распространения коронавирусной инфекции, указала «Экономика сегодня». Эксперт утверждает, что эпидемия коронавируса изменила отношение поляков к стране и Европейскому союзу, который оказался бессилен перед лицом болезни, а некоторые страны и вовсе повели себя безответственно.

«Я бы с удовольствием приехал к вам в гости и обдумывал варианты. Но через Белоруссию нельзя, через Латвию и Литву — тоже», — пожаловался польский политолог.

В ответ на замечания ведущего программы Артема Шейнина о регулярных претензиях к России Корейба заявил, что «политический строй перестает иметь значение», когда в мире эпидемия. Журналист добавил, что эти слова были бы встречены аплодисментами зрителей, если они были в студии.

Шейнин пожелал политологу и всем полякам здоровья и согласился, что перед лицом болезни политическая система перестает иметь значение.