Крах бирж и пандемия подготовили финальный удар по «единой Европе»

Примета времени: страшилки нашего детства пересеклись с либеральной мифологией. Пресловутая «невидимая рука рынка» превратилась в «черную руку» и душит просто всех, до кого дотягивается.

По итогам торгов дня 16 марта, который стал очередным «черным понедельником», американские фондовые индексы рухнули вниз: DJIA-30 — на 12,93%, S&P-500 — на 11,98%, NASDAQ — на 12,32%. Кажется, это был мировой рекорд, причем моментами падение доходило до 15% и выше. В результате графики индексов приобрели характерную и даже классическую для кризисов форму «зубов акулы»: сильное падение — небольшой «отскок» — снова сильное падение — снова «отскок» ниже исходного уровня.

Если брать общий уровень обвала американских фондовых рынков, то, например, для DJIA-30 он достиг уже 31,7% от максимума 12 февраля. Почти треть капитализации за месяц с небольшим!

Что важно, эта катастрофа случилась на следующий день после того, как в воскресенье 15 марта — оцените ситуацию! — Федеральная резервная система США экстренно созвала еще одно внеочередное заседание, не дожидаясь ранее запланированной даты 17–18 марта, и приняла комплекс беспрецедентных финансовых мер.

Среди них — снижение учетной ставки сразу на 1%, до уровня 0—0,25% годовых, новая программа «количественного смягчения», безлимитные операции по РЕПО и обнуление резервных требований к коммерческим банкам. Кроме того, было заявлено о «безлимите» на своп-линии с мировыми центробанками, и те в один голос заявили о поддержке действий ФРС: ЕЦБ, Банк Англии, Нихон Гинко, Банк Швейцарии и ряд других, — практически весь «коллективный Запад».

Все это может свидетельствовать не просто о тяжелой ситуации с мировыми финансами, а о том, что из глубин этого, весьма многомерного океана поднялся некий монстр, по которому и был дан залп из всех орудий сразу. Но — не помогло. Или помогло, но далеко не в той мере, на которую рассчитывали командиры эскадры центробанков с флагманским кораблем в лице ФРС.

Так по кому стреляли, опустошив весь боезапас? По коронавирусу? По «невидимой руке рынка», которая внезапно стала «черной рукой»? По глобальному кризису? По цели, которой вообще нет в реальности, а есть лишь согласованная имитация ожесточенных боевых действий? По кому?

И, самое главное, чего ожидать дальше? Когда толпы людей, которым давно известно, что «разруха не в клозетах, а в головах», начинают метаться в панике по супермаркетам, сметая с полок запасы: на этот раз мыла и туалетной бумаги, — что при этом творится у них в клозетах и у них в головах?

Обычно ситуации подобного рода возникают в моменты масштабного передела власти и собственности. Самого масштабного. Так, например, «таинственный» кризис 1987 года, судя по всему, был связан с тем, что в рыночную экономику «заходил» СССР и вместе с ним — другие страны соцлагеря, на тот момент имевшие около четверти мирового производства. А знаменитая Великая депрессия произошла тогда, когда на рынок «заходила» Вторая мировая война.

Что же такое огромное «заходит» на рынок сегодня? Смена глобального технологического уклада и глобального лидера? Распад «империи доллара»? Все это ведь абстрактные слова, не более того. У реальных людей, кем бы они ни были, — куда более конкретные интересы и цели. Катон Старший не говорил о смене «глобального лидера» — он знал, что нужно разрушить Карфаген. Не победить, не подчинить — разрушить. Обязательно и любой ценой.

Динамика происходящих событий указывает на то, что главной жертвой тут, скорее всего, выступает «единая Европа». Это очень крупная и по-своему опасная цель. К ней подбирались осторожно и кружными путями. Через бывшие соцстраны, Украину и антироссийские санкции. Через Ближний Восток и «Арабскую весну». Через остановку «Северного потока — 2». Через пандемию того же коронавируса, при которой итальянский штамм по сравнению с китайскими имеет намного более тяжелую клинику. Через «миграционный кризис» и Brexit…

И вот теперь практически все готово для финального удара. Когда и где именно он будет нанесен — вопрос пока открытый. Но это вопрос именно «когда и где?», а не «если?»