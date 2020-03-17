В Киеве осудили мэра Харькова за неповиновение Зеленскому

Киев, 17 марта. Решение главы украинского Харькова Геннадия Кернеса отказаться от карантина из-за коронавируса и не закрывать городское метро вопреки решению президента страны Владимира Зеленского противоречит здравому смыслу. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко.

По словам украинского эксперта, если обращение президента будет переведено в ранг указа, Геннадий Кернес никуда не денется и все же выполнит его.

«Закрытие метро, поскольку это муниципальный транспорт, действительно входит в компетенцию мэра или городского совета, если нет другого законодательного или исполнительного акта. Но это решение Кернеса нормально, пока нет конфликта интересов между президентом и городским советом Харькова», — рассуждает собеседник ФАН.

Если же вирус в городе будет стремительно распространяться, президент может объявить чрезвычайное положение в Харькове, и тогда власти обязаны будут выполнять положение о ЧС.

«Если мэр Харькова это не выполнит — его арестуют, а метро закроют согласно закону о чрезвычайном положении. Так что пока Кернес играет на будущие муниципальные выборы — это сугубо пропагандистский шаг. Но если городской совет и мэр отказываются закрывать метро, то они берут на себя ответственность за ситуацию с вирусом в Харькове. В соответствии с законодательством их может ждать уголовное наказание», — предостерег харьковского мэра Михальченко.

Ранее харьковский мэр Геннадий Кернес сообщил, что не планирует останавливать в городе работу метрополитена. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мэра Харькова Геннадия Кернеса ждет уголовная ответственность в том случае, если он откажется согласиться на время прекратить работу метро в городе из-за распространения коронавируса в мире. Украинский президент записал видеообращение к кабинету министров страны и гражданам. Он поручил приостановить автобусное, авиационное и железнодорожное сообщение в стране. Также будет ограничено движение городского транспорта во всех городах страны.