Врач рассказал, что делать при подозрении на коронавирус

Москва, 17 марта. В Петербурге участились звонки в службу скорой помощи из-за паники, связанной с эпидемией коронавируса. Об этом во вторник рассказал петербургский врач-терапевт Дмитрий Синицын.

Медик призвал жителей Северной столицы не дергать лишний раз врачей скорой помощи, а самостоятельно обратиться к участковому терапевту или в приемное отделение Боткинской инфекционной больницы в случае подозрения на коронавирус. Он подчеркнул, что COVID-19 не обездвиживает человека и не забирает его жизнь в считанные секунды, поэтому пациент может сам сходить в больницу вместо того, чтобы вызывать скорую и ставить под угрозу жизни людей, которым действительно может понадобиться экстренная медицинская помощь.

«Одна секунда может стоить людям жизни. Диспетчер отвлечется на второстепенный вызов, и сотрудники не успеют оказать экстренную помощь вовремя. Всегда помните об этом», — отметил Синицын в разговоре с порталом «Слово и дело».

Терапевт также посоветовал соблюдать стандартные меры предосторожности на период эпидемии: часто мыть и дезинфицировать руки, носить противовирусные маски и по возможности ограничить контакт с другими людьми.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. За несколько месяцев инфекция успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день наиболее сложная обстановка сложилась в Китае, Южной Корее, Италии, Испании и Иране. Всемирная организация здравоохранения уже заявила о пандемии. Из-за эпидемиологической ситуации многие страны отменяют массовые мероприятия и закрывают границы.