Штрафы за нарушение правил карантина ввели на Украине

Киев, 17 марта. Штрафы за нарушение правил карантина из-за распространения коронавирусной инфекции ввели на Украине. Соответствующее решение принял парламент страны на внеочередном заседании во вторник.

Закон поддержали 344 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать украинский президент Владимир Зеленский. В законе говорится, что нарушение правил и норм, которые были введены для предотвращения распространения эпидемических и других инфекционных заболеваний, будет наказываться штрафом в размере от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Кроме того, предусматриваются арест «на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до трех лет».

Если погиб человек или были причинены иные тяжкие последствия, то злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Отмечается, что также вводится административная ответственность в том случае, если заболевший новой коронавирусной инфекцией самовольно покинул место обсервации. В данном случае предполагается штраф в размере от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен или от 650 до 1,3 тысячи долларов). Для должностных лиц штраф выше — от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 тысяч гривен до 170 тысяч гривен или от 1,3 тысячи до 6,5 тысячи долларов).

Кроме того, в законе говорится о временном освобождении от уплаты ввозной пошлины и возможности работать сотруднику удаленно. Врачам, медикам и другим сотрудникам больниц установили доплаты в размере до 200% от заработной платы.

Напомним, пять новых случаев заражения коронавирусом подтвердили на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении Центра общественного здоровья страны. Четверо зараженных находятся в Черновицкой области, а еще один — в Житомирской.

О вспышке новой коронавирусной инфекции стало известно в конце декабря прошлого года. По последним данным, число заразившихся COVID-2019 в мире превысило 177 тысяч человек, умерли около семи тысяч заболевших.