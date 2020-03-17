Кальяны предложили временно запретить в России из-за коронавируса

Москва, 17 марта. Продажа кальянов в ресторанах и кафе в России может быть временно запрещена в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Группа депутатов и сенаторов хочет направить обращение с такой просьбой в оперштаб по предупреждению завоза и распространения инфекции и в рабочую группу Госсовета.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что принять такую меру нужно незамедлительно.

«Какой кальян проходит стерилизацию, подумайте? Совершенно естественно, что его нужно запрещать», — цитирует сенатора «Парламентская газета».

Тем временем соответствующее предложение уже направил главе правительства России Михаилу Мишустину член Общественной палаты России Султан Хамзаев.

«В связи с реальной угрозой, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), прошу вас незамедлительно ввести мораторий на реализацию общественных приборов для курения — кальянов», — передает RT текст обращения.

В письме он назвал общественные приборы для курения одной из реальных угроз распространения инфекций. Хамзаев напомнил о заявлении Всемирной организации здравоохранения, которая признала, что кальяны нельзя простерилизовать путем обычного мытья.

Член ОП России в качестве примера привел Объединенные Арабские Эмираты, которые уже ввели ограничения на курение кальянов в заведениях общественного питания.

Как отмечает «Царьград», в России зафиксировано 93 случая заражения новым типом коронавируса. Власти приняли решение закрыть авиасообщение с некоторыми странами Евросоюза, наиболее пострадавшими от пандемии COVID-19.

Коронавирус, как показали результаты вскрытия первого умершего от коронавируса человека, главным образом поражает легкие. Инфекция передается воздушно-капельным путем при кашле или чихании, а также через прикосновения.