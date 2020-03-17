Киргизия ограничила въезд для иностранцев из-за коронавируса

Бишкек, 17 марта. Правительство Киргизии вводит временный запрет на въезд иностранцев в страну в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19. Об этом рассказала вице-премьер Алтынай Омурбекова. По ее словам, запрет распространяется на граждан всех стран.

«Иностранцы, которые находятся в Киргизии, смогут спокойно выехать. Наши граждане смогут въехать в республику», — объяснила она.

Кроме того, специалист подчеркнула, что меры вводятся в связи с коронавирусом.

Ранее руководство Украины приняло решение приостановить работу контрольных пунктов въезда-выезда на границе с Крымом до 3 апреля. Пропускать будут только граждан Украины. Исключением также станет выезд и въезд «лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий». Глава Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ, направленный на борьбу с коронавирусной инфекцией и ее распространением на территории страны. Государство закрыло границу для иностранцев на две недели.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на прошлой неделе объявила пандемию нового типа коронавируса в мире. По последним данным, от осложнений, вызванных инфекцией, скончались уже более семи тысяч человек.

Крым с 2014 года является российским регионом. Полуостров воссоединился с РФ в результате народного референдума, который прошел в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом.