Росстандарт предложил оборотные штрафы за фальсификат на рынке труб

Москва, 17 марта. Росстандарт предложил ввести оборотные штрафы за фальсификат на рынке труб и машиностроительной техники, сообщил глава ведомства Алексей Абрамов.

Оборотные штрафы предлагается вести для тех рынков, где сложно установить «прослеживаемость, сложно доказать вину, размер ущерба». Абрамов уточнил, что в первую очередь введение оборотных штрафов в размере определенного процента от выручки возможно для сложной техники и машиностроительной продукции, а также труб нефтегазовой промышленности.

«Сейчас, например, есть проблемы на рынке сельхозтехники, где под видом новой выпускается очень много восстановленной б/у техники. Берется базовая конструкция трактора, с «развалов» собирают заново сельхозтехнику и выдают ее за новую», — сказал Абрамов.

По его словам, такая же картина наблюдается и на рынке труб, где мошенники очищают отслужившие трубы из нефтегазовой промышленности и продают их под видом новых для ЖКХ.

Глава Росстандарта сообщил, что Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала разработку мер по борьбе с такими проблемами.